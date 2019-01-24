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İran'dan Venezuela yönetimine destek açıklaması

- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi: "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır"

24 Ocak 2019 Perşembe 12:13
İran'dan Venezuela yönetimine destek açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, her türlü dış müdahale ve darbe girişimine karşı Venezuela hükümeti ve halkının yanında yer aldıklarını açıkladı.

Kasımi, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında ABD'yi eleştiren Kasımi, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti ve halkını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Venezuela’daki her türlü siyasi ihtilaf ve sorunların bu ülke halkı ve hükümeti tarafından yasal ve barışçıl yollar takip edilerek hızlı bir şekilde çözülmesini temenni ettiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Venezuela’nın muhalefet liderine destek vererek "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido, Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:13
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