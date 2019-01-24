ABD'nin Venezuela darbesi dünyayı ikiye böldü

Venezuela'da muhalefetin yeni yüzü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Başta ABD BaşakanıDonald Trump olmak üzere, bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.

ABD'nin skandal kararına destek veren ülkeler

Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala ve AB...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.

ABD'nin darbesine karşı çıkan ülkeler

Bu karara rağmen bazı ülkeler, seçimle başa gelmiş Nikolas Maduro'nun yanından duruyor.

Türkiye, Rusya, Meksika, İran...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro'yu telefonla arayarak, "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dedi.

İran'dan Venezuela'ya destek

İran Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "İran, Venezuela halkını destekliyor. Herhangi bir yabancı ülkenin müdahalesine karşı çıkıyoruz" denildi.