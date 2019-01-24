ABD'nin Venezuela darbesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin, Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında devlet başkanlığı yemini eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici başkan" olarak tanımasının ardından bazı ülkeler korsan darbeci Guaido'a destek verirken Türkiye'nin başını çektiği bazı ülkeler de bu karara karşı çıkıp seçimle iktidara gelen Maduro'ya destek verdi.24 Ocak 2019 Perşembe 11:55
Venezuela'da muhalefetin yeni yüzü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
Başta ABD BaşakanıDonald Trump olmak üzere, bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.
ABD'nin skandal kararına destek veren ülkeler
Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala ve AB...
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.
ABD'nin darbesine karşı çıkan ülkeler
Bu karara rağmen bazı ülkeler, seçimle başa gelmiş Nikolas Maduro'nun yanından duruyor.
Türkiye, Rusya, Meksika, İran...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro'yu telefonla arayarak, "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dedi.
İran'dan Venezuela'ya destek
İran Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "İran, Venezuela halkını destekliyor. Herhangi bir yabancı ülkenin müdahalesine karşı çıkıyoruz" denildi.
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