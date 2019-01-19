İran, sınıra yakın bölgede Vahdet-i Beyrek'i kurdu İran devlet televizyonu, yerli imkanlarla yapıldığı belirtilen ve "Vahdet-i Beyrek" adı verilen radar istasyonunun Pakistan sınırına yakın noktada açıldığını duyurdu.

İran, ülkenin güneydoğusunda yerli imkanlarla üretilen bir radar istasyonunu açtı. 'Tamamen yerli imkanlarla üretildi' İran devlet televizyonu, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde inşa edilen radar istasyonunun açıldığını duyurdu. "Vahdet-i Beyrek" adı verilen radar istasyonu, Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd'in katıldığı törenle açıldı. Pakistan sınırına yakın noktada inşa edilen radar istasyonunun tamamen yerli imkanlarla üretildiği belirtildi ancak özellikleri hakkında bilgi paylaşılmadı. ABD'nin keşif faaliyetleri tehdit olarak görülüyor İran'ın Pakistan sınırı son yıllarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor. ABD'nin, Afganistan ve Pakistan'daki silahlı grupları bahane ederek insansız hava araçlarıyla bölgede yürüttüğü keşif faaliyetleri Tahran yönetimi tarafından güvenlik tehdidi olarak görülüyor.

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