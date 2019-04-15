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İran'dan gözdağı! "Ya benzin fiyatları yükselir ya da bize olan baskı son bulur"

ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, ABD'nin benzin fiyatları ile kendileri arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:17
İran'dan gözdağı! "Ya benzin fiyatları yükselir ya da bize olan baskı son bulur"

Son günlerde dünya piyaslarında artış gösteren benzin fiyatlarıyla ilgili İran açıklama yaptı.

İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Petrol fiyatının her gün yükselmesi piyasanın tedirgin olduğunun bir göstergesidir. Donald Trump, İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır" dedi.

Petrol piyasasının kırılgan bir seyirde olduğunu ve ABD'nin İran'a baskıyı artırmak istemesi durumunda bu kırılganlığın derinleşeceğini belirten Zengene, "Venezuela'da sorunlar var, Rusya'ya yaptırım uyguluyorlar, Libya istikrarsız ve ABD'deki petrol üretimi de elden gitti. Bu tabloya göre; üretim, arz ve talep çok kırılgan bir süreçten geçiyor." ifadelerini kullandı.

"Ya benzin fiyatları yükselir ya da bize olan baskı son bulur"

Arzın talepten daha fazla olması ya da mevcut kapasitelerin üstüne çıkılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve bu yöndeki açıklamaların piyasaları rahatlatmak için propaganda amaçlı yapıldığını aktaran Zengene, "Petrol fiyatının her gün yükselmesi piyasanın tedirgin olduğunun bir göstergesidir. Donald Trump, İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır." diye konuştu.

Petrol bölgelerinin Güney Sudan'da olması nedeniyle Sudan'daki gelişmelerin piyasayı etkilemeyeceğine işaret eden Zengene, Venezuela'daki gerginliğin devam etmesinin ABD üzerindeki baskıyı artıracağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:17
  1. EKONOMİ
  2. Bicen Namdar Zengene
  3. İran
  4. petrol

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