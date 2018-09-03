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İran'dan üçlü zirve açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tahran'da düzenlenecek Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:09
İran'dan üçlü zirve açıklaması

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Behram Kasımi, Suriye sorunun çözümüne yönelik 7 Eylül Cuma günü Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü liderler zirvesini değerlendirdi.

"KRİZ TEK ZİRVEDE ÇÖZÜLEMEYECEK KADAR KARMAŞIK"

Kasımi, "Suriye gibi uzun süredir devam eden karmaşık bir sorunun bir toplantıyla yüzde 100 çözüleceği beklenmiyor. Suriye'deki terörizmle mücadele ve barışın geri dönüşünü amaçlayan Tahran'daki üçlü liderler zirvesi, mutlaka daha fazla adımların atılmasına yardımcı olacaktır. Bu zirveden çıkacak sonuçlar konusunda iyimserim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye konulu üçlü liderler zirvesi Cuma günü Tahran'da yapılacak.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 12:09
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  10. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

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