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İran'dan Avrupa Adalet Divanı'nın kararına ilk yorum

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM'ye bağlı UAD'nin ABD yaptırımlarıyla ilgili Tahran'ın tedbir talebini kabul etmesini Washington yönetiminin yeni bir başarısızlığı olarak nitelendirdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:23
İran'dan Avrupa Adalet Divanı'nın kararına ilk yorum

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), ABD yaptırımlarıyla ilgili Tahran'ın tedbir talebini kabul etmesini Washington yönetiminin yeni bir başarısızlığı olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “BM'nin en üst mahkemesi, nükleer anlaşmadan çekildikten sonra ABD'nin İran halkına yaptırımları yeniden getirmesiyle ihlal ettiği yükümlülüklerine uyması yönünde karar verdi. Yaptırım bağımlısı ABD hükümetinin bir başka başarısızlığı ve hukukun üstünlüğünün zaferi.” ifadelerini kullandı. 

Zarif, uluslararası toplumun Washington yönetiminin tek taraflı yaptırımlarına karşı birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu kaydetti. 

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da UAD'nin kararıyla ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının "hukuk dışı" olduğunun teyit edildiği ifade edildi.

UAD kararlarının bağlayıcı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

Karar bir kez daha İran'ın haklı olduğunu ve ABD'nin ülkemizin vatandaşlarına yönelik yaptırımlarının hukuk dışı ve zalimce olduğunu kanıtladı. ABD hatalı yaklaşımlarından ve yaptırım bağımlılığından vazgeçmeli ve uluslararası toplum arasında sorumluluk sahibi bir ülke haline gelmelidir.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti. Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan “Dostluk Anlaşması”nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

UAD, bugünkü duruşmada İran'ın ABD aleyhine açtığı dava sonuçlanana kadar Washington'un İran'a yönelik insani yardım malzemelerine, hizmetlerine ve bunun transferi için kullanılan sivil havacılığa uyguladığı yaptırımları kaldırması yönünde karar vermişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, BM anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda “uluslararası yargı organı” olarak görev yapıyor.

UAD, İran'ın tedbir talebini kabul etti!

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:23
  1. İran
  2. ABD
  3. UAD
  4. Birleşmiş Milletler
  5. Cevad Zarif

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