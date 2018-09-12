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İran'dan Türklere 'yatırım' daveti

İran Yol ve Şehircilik Bakan Danışmanı Feridun Pirloren, İran'ın Türk şirketlerine çeşitli inşaat projelerini sunmaya hazır olduğunu ifade ederek Türk inşaat şirketini ülkelerinde yatırım yapmaya çağırdı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:33
İran'dan Türklere 'yatırım' daveti

İran Yol ve Şehircilik Bakan Danışmanı Feridun Pirloren, İran'ın Türk şirketlerine çeşitli inşaat projelerini sunmaya hazır olduğunu belirterek, Türk müteahhitlerini İran'daki inşaat projelerine yatırım yapmaya davet etti.

TÜRK İNŞAAT ŞİRKETLEİRNE DAVET

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pirloren, "İşbirliği yaptığımız Türk inşaat şirketlerini bir kez daha İran'da faaliyet göstermeleri için davet ediyoruz." dedi.

Türk inşaat firmalarının sahip olduğu tecrübeye vurgu yapan Pirloren, son sekiz senede Türk inşaat şirketleriyle iyi ilişkiler geliştirdiklerini ve bu şirketlerin İran'daki birçok inşaat projesini hayata geçirdiğini belirtti. 

Pirloren, "7 yıl önce 20 bin konutun inşaatı için Türk şirketleriyle anlaşma yaptık. Bu proje ile ilk defa kısa süre içinde kaliteli binalar yapılarak halkın kullanımına sunuldu. Söz konusu bina sakinleri bu yapılardan oldukça memnun." ifadelerini kullandı. 

Bazı Türk inşaat şirketleriyle yerleşim birimleri dışında otoyol yapımı için müzakere ettiklerini dile getiren Pirloren, Merevend-Tebriz-Bazargan arasındaki otoyol projesinin de bu müzakerelerde ele alındığını anlattı.

Pirloren, Türk şirketleriyle işbirliği yapmanın kültürel ve tarihi nedenlerden dolayı daha kolay ve daha uygun olduğunu belirtti.

Ülkenin Perdes şehrinde bulunan otoyolun büyük bir kısmının Türk, Güney Kore ve İspanya şirketleri tarafından yapıldığını hatırlatan Pirloren, "Projenin büyük bir kısmı Türk şirketi tarafından hayata geçirildi ve kısa süre içerisinde teslim edildi". söyledi. 

İran'ın Türk şirketlerinin kabiliyetleri konusunda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Pirloren, ülkesinin Türk inşaat şirketlerinin İran'a faaliyet göstermesi için gereken hazırlıkları tamamladıklarını aktardı. 

Pirloren ayrıca, söz konusu projelerin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğini sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:33
  1. İran Yol ve Şehircilik Bakan Danışmanı Feridun Pirloren
  2. Türk inşaat şirketleri

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