İran'dan Türkiye'ye destek açıklaması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin yaptırımları ve Türkiye-İran ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin eylül ayında Tahran'da yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Kasımi, "önemli" olarak nitelendirdiği görüşmeyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve toplantıyla ilgili konuların görüşüldüğünü aktardı.

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Zirvenin zamanının belirlendiğini ve uygun bir zamanda basınla paylaşılacağını dile getiren Kasımi, ancak toplantının içeriğine ilişkin bilgi vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilgili İran'ın yürüttüğü siyasetin açık olduğunu vurgulayan Kasımi, iki ülke arasındaki iş birliğinin belli bir seviyeye ulaştığına ve bundan sonra da böyle devam edeceğine dikkati çekerek "İran olarak bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kasımi, ABD'nin Orta Çağ'dan kalma yaptırım politikalarıyla belirlediği hedeflere ulaşmayı amaçladığına değinerek, bundan kaynaklı dost ve komşu İran ile Türkiye'nin önünde bazı sorunlar olduğunu ancak iki ülkenin uzun sınırları sayesinde iş birliğini devam ettirebileceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye halkının, sorunlarının üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.