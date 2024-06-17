İran'dan Türkiye'ye büyük ihanet! Akıncı İHA'nın karşılığı bu mu olacaktı?

Türkiye'nin 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonlardan sonra birçok bölge terörden temizlenerek sınır güvenliği sağlandı.

Terör örgütü PKK ve Suriye'deki kolu YPG ise, İran'dan temin ettiği ifade edilen sevkiyatlarla bölgede yeni bir terör ortamı hazırlığı içine girdi.

İran ile terör örgütü arasındaki işbirliği

Yeni Şafak gazetesi, geçtiğimiz günlerde, İran'ın terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de 50 kamikaze İHA verdiğini iddia etmişti.

Gazete, İran-PKK işbirliğini gösteren yeni bilgilere ulaştığını öne sürdü.

Yeni Şafak'ın iddiasına göre PKK/YPG, 11 Haziran'da, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yarım düzineden fazla "Shahed 136" kamikaze İHA uçurdu.

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Söz konusu uçuşun keşif amaçlı ve gece yapıldığı belirtildi. Görgü tanıklarının İHA'nın sesini duyduklarını söylediğini iddia eden Yeni Şafak, bölgede karşı tedbir sistemlerinin aktif olması nedeniyle "Shahed 136"ların fazla menzil kat etmeden geri döndüğünü ileri sürdü.

Ucuz maliyetli intihar saldırı düzenliyor

Kompozit malzemelerden oluşan "Shahed 136"ların radar ve termal izleri oldukça düşük. Bu yüzden ısı güdümlü hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeleri ve vurulmaları zorlaşıyor. İçten yanmalı motoru bulunan "Shahed 136" İHA'lar, alçaktan uçmaları ve ucuz motorundan dolayı motosiklete benzer ses çıkarıyor. Bu İHA'lar sürü şeklinde kullanılmaları sebebiyle risk oluşturuyor.

Söz konusu İHA'lar, Rusya tarafından Ukrayna'da da intihar saldırılarında kullanılıyor.