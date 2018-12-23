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İran'dan Türkiye'ye 30 milyar dolarlık 'işbirliği' çağrısı!

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Rahmani, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için bir çalışma grubu oluşturulmasını da önerdi.

23 Aralık 2018 Pazar 06:55
İran'dan Türkiye'ye 30 milyar dolarlık 'işbirliği' çağrısı!

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani'ye Türkiye'ye yaptığı seyahatte eşlik eden İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde ekonomik iş birliğinin genişletilmesini talep ettiğini açıkladı.

30 milyar dolarlık çağrı!

İranlı bakan, İran’ın Türkiye ile imzalanan tercihli ticaret anlaşmasına olan bağlılığının altını çizdi. Gelecekte yıllık 30 milyar dolarlık ikili ticarete ulaşmak için ticari ürün yelpazesinin genişletilmesini isteyen Rahmani, ayrıca Türk firmalarıyla iş birliği yaparak İran'da sanayi bölgeleri inşa etmek istediklerini açıkladı.

İran'dan Türkiye'ye öneri

İran ile Türkiye sınırındaki mevcut serbest ve özel alanlardaki yüksek ticaret kapasitesine değinen Rahmani, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

Bu öneriye göre İran ile Türkiye arasındaki ticareti kolaylaştıracak komite, gümrük engellerini kaldıracak. İki taraf arasındaki karşılıklı ticaret kolaylaştırılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 06:53
  1. İran
  2. Türkiye
  3. ekonomi
  4. Reza Rahmani

YORUM YAZ

  • Metin AktepeMetin Aktepe1 sa önce
    Iran ermenilere sagladigi kolayliklari Azeri ve sunnilere daha fazlasiyla saglasin.

Günün Özeti

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