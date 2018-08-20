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İran'dan Türkiye açıklaması: Üstesinden geleceğine inanıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile ilgili açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Kasımi, "Türk milletinin sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz" dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:09
İran'dan Türkiye açıklaması: Üstesinden geleceğine inanıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kasımi, İran ve Türkiye ilişkilerine değinerek, "Türkiye ile işbirliğimiz eskisi gibi devam ediyor. İşbirliği politikamız devam edecektir. Türkiye ile olan işbirliğimizin artması için çaba göstereceğiz. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "ABD’nin yaptırımlara dayalı siyasetleri aslında orta çağ siyasetlerini hatırlatıyor. ABD zorbalık yaparak hedeflerine erişmek istiyor. İran’ın komşu ve dost ülkesi Türkiye için bazı problemler oluşturuldu ancak Türkiye milletinin sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Biz iki komşu ülke olarak farklı sahalarda işbirliğimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:09
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  4. Behram Kasımi

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