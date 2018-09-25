İran'dan Türkiye açıklaması

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ülkesinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarının üstesinden Çin, Rusya ve Türkiye'yle geleceğini belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ABD'nin ekonomik yaptırımları ve ülkesine etkileri hakkında konuşan Velayeti, "Şu an sorunun başındayız ama bu sorunu Çin, Rusya, Türkiye ve diğer dost ülkelerle aşabiliriz." dedi.

İran'ın petrol ihracatının ABD'nin baskılarıyla sıfırlanmasının mümkün olmadığını savunan Velayeti, ABD'yle müzakerenin söz konusu olmadığını kaydetti.

ABD, Başkan Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini hedef aldı. İran'da döviz kuru tarihin en yüksek seviyesini görürken temel gıda ürünleri, otomobil ve uçak bilet fiyatlarında astronomik artışlar yaşandı.

Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışını engellemeye çalışacak.

KAYNAK: AA