0553 313 94 23

İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz Irak ziyaretini "diplomatik teamüllere aykırı" olarak nitelendirdi

28 Aralık 2018 Cuma 13:29
İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ve gizli ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak'ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini savundu.

Kasımi, Trump'ın çarşamba günü sürpriz bir şekilde Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Washington yönetimini eleştirdi.

ABD'nin bölgedeki ve Irak'taki askeri varlığının sayısız müdahaleler, harcanan milyarlarca dolar ve bu ülke halkı için telafi edilemez ağır maliyetlerin sonucunda "kanunsuz ve meşru olmayan" bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren Kasımi, "Trump bugün gizli bir şekilde, en sıkı güvenlik önlemleri altında bölgedeki bir ülkenin topraklarına gelmek zorunda kalıyor ve bu uzmanlar, Iraklı makamlar ve ülke halkının muhalefetine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak'ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Bölge hükümetleri ve halklarının hiçbir zaman "işgalci yabancı güçlerin" bölge ülkeleri arasında ikilik çıkarmasına izin vermeyeceğini belirten Kasımi, "Yabancı güçler er ya da geç mutlaka bölgeyi terk edecektir. Bölge ülkeleri, güvenlik ve istikrarın bölgesel dinamiklere ve kaynaklara dayanarak sağlanmasından başka çare olmadığını görmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, çarşamba akşamı eşiyle Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etmişti.

Amerikan askerleriyle ile bir araya gelen Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." diye konuşmuş ve 3,5 saat süren sürpriz ziyaretinin ardından Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılmıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:29
  1. ABD
  2. iran
  3. Tahran
  4. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onları
    1. Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı)..
    2. Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz..
    4. 'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!
    5. 'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu'..
    6. YPG PKK Münbiç’ten son dakika..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu'nun..
    8. SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin..
    9. MÜSİAD'dan çimento zammına tepki
    10. Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2..
    11. Samsung, Akıllı TV serilerinde olacak..
    12. İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi!
    13. FIFA kokartı takacak Türk hakemler..
    14. Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine..
    15. Siyonistler sesimizi kısmak istiyor
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah..
    17. MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla..
    18. Hac kuralar çekiş sonuçları öğren
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bütün..
    20. MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?