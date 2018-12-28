İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ve gizli ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak'ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini savundu.

Kasımi, Trump'ın çarşamba günü sürpriz bir şekilde Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Washington yönetimini eleştirdi.

ABD'nin bölgedeki ve Irak'taki askeri varlığının sayısız müdahaleler, harcanan milyarlarca dolar ve bu ülke halkı için telafi edilemez ağır maliyetlerin sonucunda "kanunsuz ve meşru olmayan" bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren Kasımi, "Trump bugün gizli bir şekilde, en sıkı güvenlik önlemleri altında bölgedeki bir ülkenin topraklarına gelmek zorunda kalıyor ve bu uzmanlar, Iraklı makamlar ve ülke halkının muhalefetine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak'ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Bölge hükümetleri ve halklarının hiçbir zaman "işgalci yabancı güçlerin" bölge ülkeleri arasında ikilik çıkarmasına izin vermeyeceğini belirten Kasımi, "Yabancı güçler er ya da geç mutlaka bölgeyi terk edecektir. Bölge ülkeleri, güvenlik ve istikrarın bölgesel dinamiklere ve kaynaklara dayanarak sağlanmasından başka çare olmadığını görmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, çarşamba akşamı eşiyle Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etmişti.

Amerikan askerleriyle ile bir araya gelen Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." diye konuşmuş ve 3,5 saat süren sürpriz ziyaretinin ardından Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılmıştı.



