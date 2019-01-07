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İran'dan Trump'ın "müzakere talebi" iddialarına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'a yönelik “Bizimle masaya oturmak istiyorlar" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, önceki hafta Afganistan'a yaptığı ziyaret esnasında Amerikalıların bir kanal aracılığıyla kendilerine 2 defa "müzakere için hazır oldukları" mesajı ilettiğini ileri sürdü

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:14
İran'dan Trump'ın "müzakere talebi" iddialarına yalanlama

ANKARA/TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine işaret ederek "Bizimle masaya oturmak istiyorlar." şeklindeki açıklamasını yalanlayarak, Washington yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ı yeni bir müzakereye zorlamaya çalıştığını ancak kendilerinin bunu reddettiğini söyledi.

İran'ın yıllardır ABD'nin baskı ve yaptırım politikalarına karşı durduğunu Trump'ın iyi bildiğini söyleyen Kasımi, "Trump, İran halkının ABD tarafından uygulanan baskılara boyun eğmeyeceğini bilmeli." dedi.

Kasımi, "Trump, daha önce yaptığı açıklamalarla İran ile müzakere etme yönünde isteğini belli etmişti." ifadesini kullandı.

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Kasımi, Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle İran'ı yeni bir müzakereye zorlamaya çalıştığını belirterek, ülkesinin bu oyuna gelmediğini ve müzakere taleplerini reddettiğini dile getirdi.

- İran'dan "ABD, müzakere için 2 defa bize mesaj yolladı" iddiası

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ise başkent Tahran'daki Uluslararası Batı Asya Güvenlik Konferansı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakere için kendilerine 2 defa mesaj yolladığını ileri sürdü.

Şemhani, önceki hafta Afganistan'a yaptığı ziyaret esnasında Amerikalıların bir kanal aracılığıyla kendilerine 2 defa "müzakere için hazır oldukları" mesajı ilettiğini ve İran'ın müzakere için bir talebi olmadığını iddia etti.

İran'ın ABD ile müzakere için bir mesaj göndermediğini savunan Şemhani, Washington yönetiminin Barack Obama döneminde de "yaptırımların başarısız olması ve İran'a karşı askeri adım atacak güce sahip olmaması nedeniyle müzakereye oturduğu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a uyguladığı yaptırımları değerlendirerek, "Onların (İran) durumu pek iyi değil. Bizimle masaya oturmak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:14
  1. ABD
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