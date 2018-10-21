AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

İran'dan Trump'ın iddialarına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD'deki Kongre ara seçimlerine İran'ın müdahale edeceği" ile ilgili iddiaların gerçeklikten uzak iddialar olduğunu söyledi.

21 Ekim 2018 Pazar 14:02
İran'dan Trump'ın iddialarına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD'deki Kongre ara seçimlerine İran'ın müdahale edeceği" ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapıldı

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Kasımi, Washington yönetiminin, "İran'ın ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerine müdahale edeceği" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Kasımi, İran'ın diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya yönelik siyasetinin olmadığını ileri sürdü. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran kendi iç meseleleri ile meşgul, bölge meselelerini düşünemeyecek kadar zayıf" şeklindeki sözlerini hatırlatan Kasımi, "Nasıl olur da kendi tabirlerine göre böyle bir ülke, ABD parlamento seçimlerine müdahale edebilir?" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal İstihbarat Şefi, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cuma günü yayımladıkları ortak bildiride İran, Çin ve Rusya'yı 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:02
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
  2. ABD
  3. ABD Ulusal İstihbarat Şefi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'te bomba yüklü araçla saldırı! Yaralılar var
    1. İdlib'te bomba yüklü araçla saldırı!..
    2. "Erdoğan, makamların dönüştüremediği..
    3. S. Arabistan: Kaşıkçı'nın cesedini..
    4. İran'dan Trump'ın iddialarına yalanlama
    5. ABD'den skandal Kaşıkçı açıklaması!..
    6. 'Denizlerin kırmızı etli balığı'na..
    7. Avustralya'dan Suudi Arabistan'a..
    8. Nükleer silahlar üzerine
    9. "Etnik ayrımcılık yapan karşısında..
    10. Türkiye ve Azerbaycan arasında dev..
    11. Elektrikte yeni dönem! Bunu yapmayan..
    12. Afganistan'da saldırı: Çok sayıda..
    13. İsmail Nacar: Türkiye artık oyuna..
    14. CHP'li Abdullatif Şener, 'ekonomik..
    15. Hainlerin kimlikleri belli oldu!
    16. Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine..
    17. Erdoğan: Üniversitelerdeki utanç..
    18. Bir dedem Fatih’tir, bir dedem..
    19. "Tuzağı bozduk"
    20. Olay iddia! Cemal Kaşıkçı cinayetinde..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?