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İran'dan Trump'a "yaptırımlar kaldırılırsa diplomasi yolu açılır" mesajı

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Başkan Trump'ın savaş istediğini düşünmüyorum fakat çevresinde savaştan rahatsız olmayacak kişilerin olduğuna inanıyorum" "Trump göreve geldikten sonra uyguladığı yaptırımlar kaldırıldığı zaman müzakere kapıları açılır"

16 Temmuz 2019 Salı 11:06
İran'dan Trump'a "yaptırımlar kaldırılırsa diplomasi yolu açılır" mesajı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra uyguladığı yaptırımları kaldırması halinde iki ülke arasında diplomasi yolunun açılacağını söyledi.

ABD'nin NBC televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra İran'a karşı getirdiği ekonomik yaptırımların sivil halkı hedef aldığını belirtti.

ABD yaptırımlarının İran'daki birçok hastanın tedavisine engel olduğunu söyleyen Zarif, "Biz savaş istemiyoruz, ABD de İran halkını hedef almaktan ve büyük insani baskılar uygulamaktan vazgeçmelidir. Kanser hastaları, MS hastaları, EB (kelebek hastalığı) hastası bebekler ilaç bulamıyor. Birçok ilacı ülkede üretiyoruz ancak bu tür istisnai hastalıklar için tüm ilaçları üretemiyoruz. ABD onların bu ilaçlara erişimini engelliyor. Bizim halkımızı yıldıran bu durum artık sona ermeli." diye konuştu.

İran ile ABD arasında artan gerginliğin savaşa dönüşmesi ihtimalini de değerlendiren Zarif, şöyle devam etti:

"Başkan Trump'ın savaş istediğini düşünmüyorum fakat çevresinde savaştan rahatsız olmayacak kişilerin olduğuna inanıyorum. Onların başarılı olacaklarını sanmıyorum çünkü günün sonunda sağduyunun hakim olacağını düşünüyorum. Herkes İran'ın büyük ve gururlu bir ülke olduğunu ve askeri saldırıyı kabul etmeyeceğini biliyor."

Zarif, buna karşın bölgedeki gerginlik nedeniyle kaza ya da "planlanmış kaza" sonucu çatışma riski bulunduğuna dikkati çekti.

Tahran-Washington arasında müzakere yolunun açılması için ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra uyguladığı yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayan Zarif, "Başkan Trump'ın göreve geldikten sonra uyguladığı yaptırımları kaldırıldığı zaman müzakere kapıları açılır." ifadelerini kullandı.

- Balistik füze konusu da tartışılabilir

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın balistik füze programının da müzakere edilip edilemeyeceğine ilişkin soruyu, "Hazır olduğumuz konuda başlayalım balistik füze konusunu tartışma ihtiyacı duyarsak ne yapabileceğimize bakalım." şeklinde cevapladı.

İran'ın balistik füze programını müzakere etmeden önce ABD'nin bölgeye sattığı silahların tartışılması gerektiğini dile getiren Zarif, "82 milyon nüfusa sahip İran geçen yıl 16 milyar dolar askeri harcama yaptı. 1 milyonluk nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri 22 milyar dolar, bizim nüfusumuzun yarısından az nüfusa sahip Suudi Arabistan ise 67 milyar dolar askeri harcama yaptı. Bu silahların büyük çoğunluğu Amerikan silahları. ABD'nin bölgemize gönderdiği silahlar bölgeyi patlamaya hazır hale getirdi." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:06
  1. ABD
  2. iran
  3. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

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