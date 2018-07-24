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İran'dan Trump'a açık uyarı: Dikkatli ol!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına "etkilenmedik, dikkatli ol" şeklinde cevap verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 00:09
İran'dan Trump'a açık uyarı: Dikkatli ol!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a, "etkilenmedik, dikkatli ol" şeklinde cevap verdi.  Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın son açıklamalarından etkilenmediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Etkilenmedik: Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu. İranlılar "daha medeni olanlardan" 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce yıldır varız ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük. Dikkatli ol!"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimini "tehdit" etmiş, Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için sert bir dille "uyarmıştı."

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 00:09
  1. Donald Trump
  2. Cevad Zarif
  3. ABD
  4. İran

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