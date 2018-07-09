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İran'dan tren kazası için taziye mesajı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası için İran Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
İran'dan tren kazası için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için Türk devleti ve milletine taziye mesajı iletti.

İran Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Kasımi, yayımladığı mesajında, "Türkiye'deki üzücü tren kazası nedeniyle Türkiye devleti ile milletine ve mağdurların yakınlarına en içten taziye dileklerimizi bildiririz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında dün bir yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
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  2. İran
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