İran'dan tren kazası için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için Türk devleti ve milletine taziye mesajı iletti.

İran Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Kasımi, yayımladığı mesajında, "Türkiye'deki üzücü tren kazası nedeniyle Türkiye devleti ile milletine ve mağdurların yakınlarına en içten taziye dileklerimizi bildiririz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında dün bir yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi yaralanmıştı.