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İran'dan ticarette "Rusya ve Çin" formülü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani:- "Avrupa ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa Rusya ve Çin’le işlem hacmimizi geliştiririz, bunu taraflarla müzakere ediyoruz” - "ABD’nin kararlarıyla İran’ın petrol ihracatının belirlenmesine asla izin vermeyiz"

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
İran'dan ticarette "Rusya ve Çin" formülü

MOSKOVA (AA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Avrupa ile İran arasında müzakere edilen ödeme mekanizmasına (INSTEX) yönelik yeterli iradenin gösterilmediğini belirterek, “Avrupa ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa Rusya ve Çin’le işlem hacmimizi geliştiririz, bunu taraflarla müzakere ediyoruz.” dedi.

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılan Şemhani, Rus haber ajansı TASS’a değerlendirmelerde bulundu.

Şemhani, ABD’nin yalnızca İran ve Rusya’ya yaptırım uygulamadığına işaret ederek, “Çin, Meksika gibi çok geniş jeopolitik bir alan söz konusu kısıtlamalara maruz kalıyor. ABD, hangi ülkenin hangi ülkeden hangi ürünü alabileceğini belirleyemez. Buna neden herkes uymalı veya dolar uluslararası döviz birimi olmalıdır ki?” diye konuştu.

Doların mevcut küresel konumunu “serseri kurşun” olarak nitelendiren Şemhani, “Eğer yeterli siyasi irade gösterilip, doların küresel ekonomideki konumu azaltılırsa, ABD’nin yaptırımlarıyla mücadele edebilecek uluslararası bir mekanizma kurulabilir.” ifadelerini kullandı.

Ali Şemhani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için geliştirdiği ödeme mekanizmasına (INSTEX) yönelik görüşmelerin çok yavaş ilerlediğine işaret etti.

Şemhani, “INSTEX için yeterli irade gösterilmiyor. Avrupa ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa Rusya ve Çin’le işlem hacmimizi geliştiririz. Bu mantıklı bir yöntem olur ve şu anda taraflarla müzakere ediyoruz. Çok sayıda fikir var ancak hepsini açıklayamayız, ancak bunlar hayata geçirilebilecek fikirler.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımlar nedeniyle düşen İran’ın petrol ihracatını da değerlendiren Şemhani, “ABD’nin kararlarıyla İran’ın petrol ihracatının belirlenmesine asla izin vermeyiz. İhracatımız belki biraz düşer ama sevkiyatlar mutlaka devam eder. Bu konuya ilişkin bazı çözümlerimiz var.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
  1. ABD
  2. Çin
  3. iran
  4. petrol
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