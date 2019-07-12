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İran'dan "Tek Çin" politikasına destek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Çin ile ABD arasındaki Tayvan geriliminde Washington'u kınayarak Pekin'in "Tek Çin" politikasına sonuna kadar destek verdiklerini ifade etti

12 Temmuz 2019 Cuma 22:43
İran'dan "Tek Çin" politikasına destek

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı, Çin ile ABD arasındaki Tayvan geriliminde Pekin yönetimine destek vererek Washington'u kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'yi Çin'in içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Pekin'in "Tek Çin" politikasına sonuna kadar destek verdiklerini belirten Musevi, "ABD ile İngiltere'nin Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahalesini ve son günlerde Tayvan ile Hong Kong'ta attıkları tahrik edici adımları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- ABD ile Çin arasındaki "Tayvan gerilimi"

Çin, Tayvan'a silah satan ABD şirketlerine yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, ABD'nin yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 Stinger füzelerinin satışını onaylamasına ilişkin, silah satışına katılan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacaklarını bildirmişti.

ABD'nin Tayvan'a silah satışıyla uluslararası hukuku, uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini, "Tek Çin" ilkesini çiğneyerek Çin'in egemenlik ve güvenlik haklarına zarar verdiğini ileri süren Gıng, "Ulusal çıkarları korumak için Çin tarafı, Tayvan'a silah satışına katılan ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen de dün ABD'ye hareket etmişti. Tsai'in ABD ziyareti Çin tarafının tepkisini çekmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "Milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. 

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:43
  1. ABD
  2. Çin
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