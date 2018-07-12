İran'dan tehdit! ''Petrol ithalatını durdurursanız...''

İran, Hindistan hükümetinin kendilerinden petrol ithalatını durdurması halinde bu ülkeye uygulanan özel imtiyazlara son vereceklerini açıkladı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, İran'ın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Mesud Rezvaniyan, Hindistan'ın ABD'nin baskıları neticesinde İran'dan petrol ithalatını durdurması halinde Tahran'dan sağlanan özel imtiyazları kaybedeceğini belirtti.

Rezvaniyan, "Eğer Hindistan, İran petrolü yerine Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve ABD gibi ülkelerden petrol ithal ederse Tahran tarafından sağlanan imtiyazlardan mahrum kalacaktır." dedi.

ABD'nin müttefiklerine yaptığı İran'dan petrol ithalatının durdurulmasına yönelik baskılara değinen Rezvaniyan, ülkesinin Hindistan için "güvenilir bir enerji ortağı" olduğunu söyledi.

ÇABAHAR LİMANI PROJESİ

Hindistan'ı stratejik Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi projesine yönelik verdiği sözleri şu ana kadar yerine getirmediği gerekçesiyle de eleştiren İranlı diplomat, “Hint yatırımının Çabahar Limanı'nın genişletilmesi için vadettiği bağlantı projelerinin şimdiye kadar gerçekleşmemiş olması talihsiz bir durum." dedi.

Projenin stratejik açıdan önemine dikkati çeken Rezvaniyan, projenin tamamlanması için Hindistan'ın gerekli adımları atmasını beklediklerini dile getirdi.

İranlı diplomat, ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için iki ülkenin her alanda mevcut kapasitelerinden yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'a yaptırımları devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran'la petrol ticaretlerini kasım ayı itibarıyla sonlandırmalarını istemişti.

HİNDİSTAN, PAKİSTAN'I DEVRE DIŞI BIRAKMAK İSTİYOR

İran, Hindistan ve Afganistan arasında imzalanan "Çabahar Anlaşması" ile İran'ın güneydoğusunda dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın girişinde ve Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nın, Hindistan'ın Orta Asya'ya, Afganistan'ın uluslararası sulara açılan kapısı olması planlanıyor.

Çabahar Limanı'ndan başlayıp Kuzey Horasan'a kadar devam etmesi planlanan tren yolu projesi, Hindistan'ın Pakistan'ı devre dışı bırakarak Afganistan'a ulaşma projesi olarak kabul ediliyor. Hindistan'ın projeye 500 milyon dolar yatırım yapacağı belirtilmişti.