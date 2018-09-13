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İran'dan tehdit gibi açıklama: Süper güçlere manidar bir mesajdır

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, 2 bin kilometredeki hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabileceklerini belirterek, 'Devrim Muhafızları Ordusu'nun teröristlerden aldığı intikam, kirli hedeflerini ve zorbalıklarını İran'a dayatabileceklerini sanan süper güçlere manidar bir mesajdır' açıklamasında bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:33
İran'dan tehdit gibi açıklama: Süper güçlere manidar bir mesajdır

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, Irak'ın Erbil kentindeki İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampının füzelerle vurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Caferi, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun teröristlerden aldığı intikam, kirli hedeflerini ve zorbalıklarını İran'a dayatabileceklerini sanan süper güçlere manidar bir mesajdır." dedi.

İran'ın füze kapasitesine işaret eden Caferi, "İran toprakları çevresinde ve 2 bin kilometre menzildeki askeri kuvvetleri ve üsleri olanlar Devrim Muhafızları Ordusu'nun yüksek isabet oranına sahip füzelerinin menzilinde olduklarını bilmelidirler." ifadelerini kullandı.

İran, cumartesi günü İKDP'ye ait bir kampı karadan karaya 7 füzeyle hedef almış, saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle ABD'nin bölgedeki üslerini vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri ve bölgedeki bazı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor. Batılı ülkeler İran'ın balistik füze programını müzakereye açmasını talep ederken Tahran yönetimi, ülkenin füze programının stratejik ve savunma amaçlı olduğunu ifade ediyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:33
  1. Ordu
  2. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 dk önce
    abd için bahane hazır daeş bitti. yeni bahaneler lazım suriyede ve ırakta kalmak için.şimdi iran için varız hesabı. abd g..tüne yer etmek için bahanesi hazır. daeş yerine iran. ne tiyatrolar dönüyor. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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