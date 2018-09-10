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İran'dan tehdit gibi açıklama: 10 katı karşılık verilecek

İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Shamkhani, "Her alanda artık kendimiz koruyabiliyoruz. Vur kaç dönemi sona erdi ve ülkemize karşı herhangi bir düşmanca harekete karşı Tahran 10 katı karşılık verecek" dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:19
İran'dan tehdit gibi açıklama: 10 katı karşılık verilecek

İran'da yayın yapan yarı resmi haber ajansı Tasnim'e açıklamalarda bulunan İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Shamkhani, Tahran'a yönelik herhangi bir düşmanca tavra 10 katı karşılık verileceğini söyledi.

Ajansa yaptığı açıklama Shamkhani, "Her alanda artık kendimiz koruyabiliyoruz. Vur kaç dönemi sona erdi ve ülkemize karşı herhangi bir düşmanca harekete karşı Tahran 10 katı karşılık verecek" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:19
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