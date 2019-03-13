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İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer" suçlaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani:"Bölgedeki bazı ülkeler petro-dolarlarını dünyanın güvenliğini tehdit edebilecek şüpheli nükleer faaliyetlere harcıyor"

13 Mart 2019 Çarşamba 13:53
İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer" suçlaması

ANKARA (AA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan'ı işaret ederek, "Bölgedeki bazı ülkeler petro-dolarlarını dünyanın güvenliğini tehdit edebilecek şüpheli nükleer faaliyetlere harcıyor." dedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde düzenlenen bir törende konuşan Şemhani, isim vermeden Suudi Arabistan'ı şüpheli nükleer projeler yürütmekle suçladı.

Şemhani, "Bölgedeki bazı ülkeler petro-dolarlarını dünyanın güvenliğini tehdit edebilecek şüpheli nükleer faaliyetlere harcıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu faaliyetlerin beraberinde bölgesel ve küresel tehditler getireceği uyarısında bulunan Şemhani, İran'ın yeni tehditler ışığında savunma stratejisini gözden geçirebileceğini belirtti.

- Trump, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer güç geliştiricisi firmalarla 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi yapılmasını görüşmüştü.

Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi ise 19 Şubat'ta Trump yönetiminin Riyad'a nükleer teknoloji transferine karşı soruşturma açarak bir rapor hazırlamıştı.

"Riyad, Trump ve onun yönetimiyle sıkı temas halinde görünüyor." ifadelerine yer verilen komite raporunda, Suudi Arabistan'ın ABD teknolojisini atom bombası üretmek için kullanacağından endişe duyulduğu ifade edilmişti.

New York Times gazetesinde 2 Mart'ta yayımlanan bir haberde de Trump yönetiminin, Suudi Arabistan'a nükleer silah yapımında kullanılabilecek nükleer reaktör satma planı olduğu öne sürülmüştü.




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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:53
  1. iran
  2. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani
  3. Suudi Arabistan

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