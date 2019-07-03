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İran'dan Suudi Arabistan'a "hacıların güvenliğini sağlayın" çağrısı

İran lideri Ali Hamaney:"Suudi Arabistan yönetimi, güvenlik odaklı bir polis ortamı oluşturmadan, hacı adaylarının saygınlığı ve onurunu koruyarak, gereken güvenliği sağlamalı"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
İran'dan Suudi Arabistan'a "hacıların güvenliğini sağlayın" çağrısı

TAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney, Suudi Arabistan'dan "güvenlik odaklı bir polis ortamı" oluşturmadan hacıların güvenliğini sağlamasını istedi.

Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki hac ve umre organizasyonlarından sorumlu yetkililerle bir araya gelen İran lideri, hacı adaylarının güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'a hacı adaylarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan Hamaney, "Suudi Arabistan yönetimi, güvenlik odaklı bir polis ortamı oluşturmadan, hacı adaylarının saygınlığı ve onurunu koruyarak, gereken güvenliği sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Hamaney, hac ibadetinin siyasileştirilmemesi gerektiği yönündeki görüşleri eleştirerek, "haccın siyasi bir konu olduğunu" savundu.

Son olarak İranlı hacı adaylarından haccın anlam ve önemine uygun şekilde etmelerini isteyen Hamaney, hac farizasının sosyal, siyasal ve ahlaki açıdan olumlu yansımaları olması gerektiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
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