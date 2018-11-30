İran'dan Suudi Arabistan'a Ahvaz saldırısı suçlaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İran Suudi Arabistan'ı, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde 25 kişinin öldüğü terör saldırısının ardında olmakla suçladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gholamali Khoshroo, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, Ahvaz'daki terör saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan'ı, İran'daki terörist grupları desteklemekle suçlayan Khoshroo, ''Suudi Arabistan Krallığı'nın İran'ın güvenlik ve ekonomisine karşı yıkıcı planları olduğuna dair yeterli kanıt var.'' ifadesini kullandı.

22 Eylül'de Ahvaz'da ve 7 Haziran'da Tahran'daki saldırıların Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini savunan Gholamali Khoshroo, Suudi Arabistan'ın Yemen'de de hastane, okul ve tarihi yerleri hedef alarak ''sistematik suçlar işlediğini'' ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını belirtti.