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İran'dan Suudi Arabistan ve Rusya'ya suçlama

İran'ın OPEC Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Suudi Arabistan ve Rusya'nın tek taraflı eylemlerinin Katar'ı OPEC'ten ayrılmaya zorladığını söyledi

04 Aralık 2018 Salı 15:29
İran'dan Suudi Arabistan ve Rusya'ya suçlama

ANKARA (AA) - İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Suudi Arabistan ve Rusya'nın öncülüğünü yaptığı OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin petrol üretimi konusunda aldığı tek taraflı kararların Katar'ı OPEC'ten ayrılmaya zorladığını belirtti.

İran enerji haber ajansı SHANA'ya konuşan Erdebili, perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek OPEC Zirvesi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın OPEC'ten ayrılma kararına değinen Erdebili, Suudi Arabistan'ın petrol arzı konusundaki tek taraflı eylemlerinin Katar gibi petrol üreticilerini rahatsız ettiğini kaydetti.

Erdebili, "Katar'ın kararı oldukça üzücü ancak biz onların rahatsızlığını anlıyoruz." dedi.

OPEC üyesi olmayan Rusya ve OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) tek taraflı eylemlerinin örgüt içinde öfkeye yol açtığı değerlendirmesinde bulunan Erdebili, "Komitede, üyelerin onayını almadan petrol üretimi konusunda aldığı tek taraflı kararlardan rahatsız olan pek çok OPEC üyesi ülke var." diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın değer kaybeden petrol fiyatlarını dengelemek için petrol arzını düşürme konusunda vardıkları anlaşmaya işaret eden Erdebili, bu iki ülkenin petrol üretimini en çok artıran ülkeler olduğunu belirterek, "Petrol üretimini artıran ülkelerin üretimlerini düşürmeleri bekleniyor, üretimi artmayan hatta düşen ülkelerin değil." ifadesini kullandı.

- Rusya'ya "ABD yaptırımlarına destek verdiği" suçlaması

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol arzını kısma önerisinin farklı hedefleri olabileceği değerlendirmesinde bulunan Erdebili, bunları şöyle açıkladı:

"Bu ülkeler 'Biz petrol arzını düşürmek istedik ancak diğerleri bunu kabul etmedi' diyebilmek için bu öneride bulunmuş olabilir. Bu sayede petrol fiyatlarının gelecekteki düşüşünde diğer ülkeleri sorumlu tutacaklar. Diğer yandan üretimi azaltma kararı diğer üyeler tarafından desteklenirse bu da ABD'ye 'Siz İran'a muafiyet sağlarsanız (petrol fiyatlarının yükselmesi için) petrol arzını düşürürüz' şeklinde siyasi mesaj anlamına gelir. Başka bir deyişle İran'a yaptırımların daha da şiddetlendirilmesi mesajı veriliyor."

Dünya petrol üretiminin yaklaşık yarısını üstlenen OPEC üyeleri, 6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanacak. Zirvede petrol arzını düşürme önerilerinin ele alınması bekleniyor.

Katar Enerji Bakanı Saad Şerida el-Kabi, dün düzenlediği basın toplantısında, OPEC üyeliğinden ayrılacaklarını açıklamıştı. Katar 1961'den bu yana örgütün üyesiydi.




Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:29
  1. iran
  2. Katar
  3. OPEC
  4. Rusya
  5. Suudi

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