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İran'dan Suudi Arabistan ve Rusya'ya petrol üretimi suçlaması: İhlal ettiler

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimini arttırdığını belirterek varılan anlaşmanın ihlal edildiğini söyledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:20
İran'dan Suudi Arabistan ve Rusya'ya petrol üretimi suçlaması: İhlal ettiler

İran Enerji Haber Ajansı SHANA'ya konuşan Hüseyin Kazımpur Erdebili, OPEC üyesi Suudi Arabistan ve OPEC dışındaki Rusya'yı OPEC'in İş Birliği Deklarasyonu'na aykırı olarak petrol üretimini artırmakla suçladı.

Erdebili, "Suudi Arabistan ve Rusya, petrol üretimlerini sırasıyla günlük 346 bin ve 250 bin varil artırmış ve bu iki ülkenin üretimlerini artırması petrol üretiminin düşürülmesi yönünde varılan anlaşmayı ihlal etmiştir." dedi.

'İran'a yaptırım uygulanırsa petrol fiyatları yükselecek'

ABD yönetiminin İran petrolüne yaptırım çabalarına da işaret eden Erdebili, İran'ın petrol üretimini azaltmadığını ve ihracatına da devam ettiğini belirterek, "İran'a yaptırım uygulanması durumunda, petrol fiyatları yükselecek, Rusya ve Suudi Arabistan fiyat artışlarını önleme konusunda piyasaya yeterli arzı sağlayamayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran petrolüne yaptırım uygulanmasının mümkün olmayacağını ifade eden Erdebili, ABD Başkanı Donald Trump'a öfkesini bir kenara bırakarak İran'la nükleer anlaşma çevresinde müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefiklerinden İran’la petrol ticaretlerini ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar sonlandırmalarını istemişti.

ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az zaman kalırken Tahran'ın petrol ihracatı nisandan bu yana yüzde 28 azaldı.

Brent ham petrolün varil fiyatı şu anda son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 86 doları aştı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:20
  1. İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili
  2. petrol üretimi

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