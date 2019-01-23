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İran'dan "Suudi Arabistan ve BAE 7 bin DEAŞ'lıyı Afganistan'a yerleştirdi" iddiası

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:27
İran'dan "Suudi Arabistan ve BAE 7 bin DEAŞ'lıyı Afganistan'a yerleştirdi" iddiası

TAHRAN (AA) - İran Ordusu Stratejik İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Pordastan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 7 bin terör örgütü DEAŞ militanını Afganistan'a yerleştirdiğini ileri sürdü.

Başkent Tahran'da ordunun son 40 yılıyla ilgili düzenlenen konferansta konuşan Pordastan, bölgedeki DEAŞ varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ'ın tekrar hareket halinde olduğunu belirten Pordastan, bölgedeki terörizmle mücadeleye ilişkin, "Bugün 7 bin DEAŞ'lı Suudi Arabistan ve BAE tarafından Afganistan'a yerleştirildi. Söz konusu ülkeler oyun peşinde ve emperyalist güçler de sürekli olarak onlara takviye güç gönderiyor." iddiasında bulundu.

İran Kara Kuvvetlerinin, sınırlarda muhtemel tehlikelere karşı aralıksız yüksek kapasiteli gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Pordastan, "Eğer bize karşı bir saldırıda bulunmaya yeltenirlerse yok edici cevabı alırlar. Ayrıca hava savunma birimlerimiz sınırları sürekli kontrol ediyor, ülkemizin çıkarlarına karşı bir hareketlilik olursa askerlerimize ateş açma yetkisi verildi." bilgisini paylaştı.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:27
  1. BAE
  2. iran
  3. Suudi Arabistan
  4. Tahran

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