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İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı açıklaması! ABD'nin suçlamalarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıda İran'ın suçlanmasıyla ilgili ABD'ye tepki gösterdi.

15 Eylül 2019 Pazar 12:12
İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı açıklaması! ABD'nin suçlamalarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Tahran yönetimine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Musevi, "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, Suudi Arabistan'ın 5 yıldır Yemen'e yönelik savaş başlattığını ve "Yemenlilerin de saldırılara karşı koyduğunu" savundu.

Pompeo'nun suçlamalarıyla ilgili olarak da Amerikalıların İran'a karşı uyguladıkları "maksimum baskı politikasında başarısız oldukları için" bunu "maksimum yalan politikasına çevirdiğini" ileri süren Musevi, "Bu tür beyanatlar; istihbarat örgütlerinin bir ülkenin imajını bozmak ve gelecekte atacakları adımlar için zemin hazırlamak amacıyla uyguladığı planlara benzemektedir." ifadesini kullandı.

Musevi, Pompeo ve Graham'ın dile getirdiği suçlamaları "diplomatik açıdan anlamsız" olarak nitelendirerek "Uluslararası ilişkilerde 'düşmanlık' inandırıcı ve mantıklı bir çerçeveye sahiptir. Amerikalılar böyle bir ilkeye de uymaktan uzaktır." iddiasında bulundu.

Saudi Aramco petrol tesisine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davrandığını, Tahran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e yakın saldırının arkasında olduğunu savunarak "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok.'' ifadelerini kullanmıştı.

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve Tahran yönetimine cevap verilmesi gerektiğini savunmuştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:12
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