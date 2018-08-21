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İran'dan sürpriz teklif! 'Birlikte üretebiliriz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile savunma sanayi alanında işbirliği yapabileceğini ve birlikte savaş uçağı üretilelebileceğini söyledi.

21 Ağustos 2018 Salı 11:17
İran'dan sürpriz teklif! 'Birlikte üretebiliriz'

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor." dedi.

Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 11:17
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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