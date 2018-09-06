İran'dan Suriye'deki soruna kökten çözüm mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirveyi, Suriye’deki soruna siyasi yollarla kökten çözüm getirmek, bölge dışındaki güçlere karşı koymak ve stratejik politikalar geliştirmek için önemli bir fırsat olarak niteledi.

Bakanlık Sözcüsü Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, yarın Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kasımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı zirvenin, Astana süreci olarak bilinen Suriye'deki soruna çözüm bulmak adına izlenen siyasi sürecin devamı olarak dünyanın ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

"ZİRVE ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİNE ZEMİN HAZIRLAMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Zirvenin Suriye'deki soruna siyasi yollarla kökten çözüm getirmek açısından son derece önem taşıdığının altını çizen Kasımi, "Zirve, bölgenin etkili üç büyük ülkesi arasındaki etkileşimin en yüksek seviyeye taşınarak sürdürülmesi ve özellikle ekonomi alanında ikili ve çok taraflı iş birliğine zemin hazırlaması bakımından önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Zirvenin bölge dışındaki güçlere karşı koymak ve stratejik politikalar geliştirmek adına da önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Kasımi, şunları kaydetti:

"Zirve, her üç ülkenin bölge ötesi bir gücün hırs ve tamahları ile karşı karşıya olması bakımından oldukça önemlidir. Bu üç ülke bağımsızlık yanlısı oldukları ve bu bölge ötesi gücün tek taraflı dayatmalarını kabul etmedikleri için çeşitli yaptırımlara maruz kaldı. Şüphesiz ortak hedefler, zalimce yaptırım ve tehditlere karşı koymada bu üç ülke arasında uyum ve entegrasyona neden olacaktır."