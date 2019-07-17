0553 313 94 23

İran'dan "Silah satan olmayınca kendimiz ürettik" açıklaması

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Bizim, kendi savunma araçlarımızı üretmekten başka hiçbir seçeneğimiz yoktu. ABD, meseleyi saptırmak yerine yeni Saddamlara silah satışını sona erdirmelidir"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:45
İran'dan "Silah satan olmayınca kendimiz ürettik" açıklaması

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin kendi savunma araçlarını üretmeye mecbur kaldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere silah satışına son vermesi gerektiğini açıkladı.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üstü kapalı olarak ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere silah satmasını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İranlılar füze programlarıyla ilgili müzakere yapmaya hazır." sözlerini eleştirdi.

İran-Irak arasında (1980-1988) yaşanan savaşta hasar gören İran'ın Hürremşehr kenti ile Gazze ve Yemen'den fotoğraflar paylaşan Zarif, "Saddam, 8 yıl boyunca doğu ve batı tarafından kendisine verilen füze ve bombaları üzerimize yağdırdı. O şartlarda, hiç kimse kendimizi savunmamız için bize silah satmadı. Bizim, kendi savunma araçlarımızı üretmekten başka hiçbir seçeneğimiz yoktu. Şimdi ise şikayet ediyorlar.ABD, meseleyi saptırmak yerine yeni Saddamlara silah satışını sona erdirmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, "İranlılar ilk kez füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." açıklamasını yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in balistik füze programıyla ilgili yaptığı açıklamanın müzakereye hazırlık anlamına gelmediğini ifade etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:45
  1. iran
  2. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Bisiklet Turu
    1. Fransa Bisiklet Turu
    2. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    3. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    4. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    5. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    6. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    7. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    8. Devlet kurumunu dolandıran..
    9. Denizlispor’da 2 imza
    10. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    13. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    14. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    15. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    16. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    17. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    18. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    19. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    20. TBMM Genel Kurulu
    21. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    22. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    23. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları..
    24. İsrail el koyduğu 13 tekneyi Gazze'ye..
    25. 9 aylık bebek öldü
    26. İnşaatta kenevir yetiştiren cezaevi..
    27. Meksikalı uyuşturucu karteli 'El..
    28. Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık..
    29. Edirne’de uyuşturucu operasyonu
    30. Sri Lanka Cumhurbaşkanı terör..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda