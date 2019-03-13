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İran’dan terör devleti İsrail’e sert tepki: Karşılık verilecek

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, terör devleti İsrail'in Tahran'ın petrol sevkiyatlarına müdahale tehditlerini "korsanlık" olarak belirterek, Tel Aviv'in müdahalesine sert karşılık vereceklerini söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:50
İran’dan terör devleti İsrail’e sert tepki: Karşılık verilecek

İran resmi ajansı IRNA'ya demeç veren Savunma Bakanı Hatemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail donanmasının İran’ın petrol kaçakçılığına karşı harekete geçebileceği" yönündeki tehdidine cevap verdi.

Tahran'ın İsrail'in herhangi bir müdahalesine karşı koyacak güçte olduğunu ifade eden Hatemi, uluslararası toplumun da bu tür bir eylemi kabul etmeyeceğini söyledi.

'Gerekli karşılık verilecek'

İsrail donanmasının petrol sevkiyatlarına müdahale etmesi halinde bunun "korsanlık" sayılacağını belirten Hatemi, "İran böyle bir durumda sert karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını denizden "petrol kaçakçılığı" yaparak aşmaya çalıştığını iddia ederek, "İsrail donanması, bu girişimlerin artması halinde İran'ın eylemlerini engelleme çabalarında daha önemli bir role sahip olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:50
  1. İran
  2. İsrail
  3. petrol
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