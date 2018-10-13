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İran'dan sert tepki! 'ABD Trump'tan ibaret değil'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin başkan Donald Trump'tan ibaret olmadığını söyledi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:18
İran'dan sert tepki! 'ABD Trump'tan ibaret değil'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Tahran ve Washington arasında diplomasi kanallarının açık kalması gerektiğini söyledi. 

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Felahetpişe, "İran'a geniş çaplı yaptırımların şekillenmesine engel olabilecek ABD'li bazı siyasiler ve diğer alanlardaki isimlerle diyalog kurulmalıdır." dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalarla ülkesini uluslararası toplumdan izole ettiğini dile getiren Felahetpişe, "Bu yüzden ABD ile diplomasi kanalları kapanmamalı, çünkü ABD Trump'tan ibaret değil." diye konuştu.

Felahetpişe, Trump'ın muhalifleriyle diplomasi, müzakere ve lobicilik faaliyetleri sayesinde İran ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir yumuşama ortamının sağlandığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:18
  1. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe
  2. İran
  3. ABD
  4. Açıklama
  5. Donald Trump
  6. Sert tepki

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