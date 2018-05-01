İran'dan ABD'ye mesaj: Asla kabul etmeyiz

Tahran Ulusal Savunma Üniversite’nde konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, İran'ın balistik füze programının tartışılmasını isteyen ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin talebini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

'BU AHLAKSIZCA VE AKIL DIŞI BİR TALEP'

İranlı General, "Düşmanlarımız bir taraftan bizi tehdit ederken diğer taraftan füze konusunda silahsızlanmamızı istiyor. Bu ahlaksızca ve akıldışı bir taleptir. Füzelerimiz caydırıcı gücümüzün ana unsurudur. Asla caydırıcı potansiyelimizden vazgeçmeyi kabul etmeyiz. Amerikalılar ve Avrupalılar bunu bilmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta yaptıkları görüşmede, 2015 yılında Tahran ile imzalanan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak aralarında Tahran’ın füze çalışmalarının da bulunduğu bazı maddelerin anlaşmaya eklenmesini görüşmüştü.



