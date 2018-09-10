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İran'dan sert açıklama: 10 katı yanıt vereceğiz

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, dünyada vur-kaç devrinin sona erdiğini belirterek ülkeye yönelik herhangi bir düşmanca eyleme 10 katı yanıt vereceklerini açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:46
İran'dan sert açıklama: 10 katı yanıt vereceğiz

Yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani "Dünyada vur-kaç devri sona erdi. Ülkemize yönelik herhangi bir düşmanca eyleme 10 katı yanıt vereceğiz. Her alanda kendimizi koruma yetenğine sahibiz" ifadelerini kullandı.

"SON SALDIRI ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Şemhani İran'ın haftasonu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlediği saldırı hakkında da konuştu.

İranlı üst düzey yetkili "İran'ın Irak Kürdistanı'ndaki son tepkisi Tahran'ın herhangi bir tehdide yönelik yanıtına örnek teşkil ediyor" dedi.

İRAN 7 FÜZE ATTI

İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları cumartesi günü Erbil'in Koye (Koysancak) ilçesinde Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ ya da İKDP) ve Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) karargahlarına 7 füze attı.

İran medyası saldırıda en az 11 kişinin öldüğünü duyururken Anadolu Ajansı 16 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran yönetimine muhalif KDP-İ, 1996'dan beri Erbil'deki kamplarda faaliyet gösteriyor. AA, o tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekmişti.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:46
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. İran Devrim Muhafızları
  3. Kürdistan Demokrat Partisi-İran (KDP-İ ya da İKDP)
  4. Kürdistan Demokrat Partisi (HDK)
  5. Anadolu Ajansı
  6. KDP-İ
  7. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani

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