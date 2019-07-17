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İran'dan "Savunma yapımız kırmızı çizgimizdir" açıklaması

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi:"Savunma yapımız kırmızı çizgimizdir. Daha önce defalarca bu konuda müzakere etmeyeceğimizi söyledik"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21
İran'dan "Savunma yapımız kırmızı çizgimizdir" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, savunma yapılarının "kırmızı çizgileri" olduğunu ve bu konuda müzakere etmeyeceklerini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'daki kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan Vaizi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İranlılar füze programlarıyla ilgili müzakere yapmaya hazır" sözlerine cevap verdi.

Vaizi, "Savunma yapımız kırmızı çizgimizdir. Daha önce defalarca bu konuda müzakere etmeyeceğimizi söyledik." dedi.

Washington yönetiminden bugüne kadar birçok kez birbirine zıt açıklamalar geldiğini, fakat Donald Trump hükümeti döneminde bu durumun zirveye çıktığını belirten Vaizi, yaptırımlardan vazgeçmesi durumunda ABD için 5+1 konseptinde bir fırsatın mümkün olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün Batı medyasına verdiği bir mülakatta, balistik füze programının da müzakere edilip edilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hazır olduğumuz konudan başlayalım, balistik füze konusunu tartışma ihtiyacı duyarsak ne yapabileceğimize bakalım ancak ABD füzeler hakkında konuşmak istiyorsa önce bölgedeki bazı ülkelere füze dahil çeşitli silahlar satmayı durdursun." cevabını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, "İranlılar ilk kez füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." açıklamasını yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in balistik füze programıyla ilgili yaptığı açıklamanın müzakereye hazırlık anlamına gelmediğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:21
  1. ABD
  2. füze
  3. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi

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