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İran'dan Şam'a sürpriz ziyaret!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, üçlü zirve öncesinde Suriye'ye kritik bir ziyaret düzenledi. Zarif, Beşer Esed, Suriye Başbakanı İmad Hamis ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü.

03 Eylül 2018 Pazartesi 22:34
İran'dan Şam'a sürpriz ziyaret!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif; Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve öncesinde Şam'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Suriye Başbakanı İmad Hamis ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zarif ve Muallim'in üçlü zirveye hazırlık için siyasi ve askeri gelişmeleri ele aldıkları" belirtildi.

Fars haber ajansı, Zarif'in şu açıklamayı yaptığını aktardı:

"Tüm Suriye toprakları korunmalarıdır. Tüm mezhepler ve gruplar ortaklaşa olarak yeniden inşaya başlamalıdır ve yerinden ayrılanlar ailelerinin yanına dönmelidir. İdlib'in kalan bölümlerindeki kalan gruplar temizlenmelidir ve bölge yeniden Suriye halkının kontrolüne geçmelidir."

Devlet Başkanı Esed'ın ofisinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"İki taraf da, Batı ülkelerinden Suriye ve Tahran'a yönelik baskıların, iki ülkenin ilkelerini korumaya devam etmelerine engel olmayacağını savundu."

ÜÇLÜ ZİRVEDE GÜNDEM İDLİB

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cuma günü gerçekleştirilecek Tahran zirvesinin ana gündem maddesinin İdlib olması bekleniyor.

Rusya ve İran, İdlib'de cihatçı gruplara karşı operasyon yapılmasını savunuyor ve Suriye yönetimine operasyonlarında destek olmaları bekleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, hafta sonu yaptığı açıklamada, İdlib harekâtında amacın bölgeyi cihatçı gruplardan temizlemek olacağını söyledi ve "Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz ama Türkler İdlib'in Suriye toprağı olduğunu anlamalı" demişti. 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 22:34
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