İran'dan Rusya'yı şoke eden açıklama

İran Meclisi Kaşmer Milletvekili Behruz Bunyadi, Rusya'nın İran için güvenilecek bir dost olmadığını belirtti.

İran meclisinde milletvekillerine hitap eden reformistlere yakınlığıyla bilinen Bunyadi, ülkesinin Rusya ve Suriye politikasını eleştirdi.

Bunyadi, "Rusya bizim için güvenilecek bir dost olmadı. Rusya ve Suriye bizi kendi çıkarları için kurban edecek. Beşşar Esed de Rusya'yla ağız birliğini artırmış durumda." ifadelerini kullandı.

İran'daki ekonomik krize de değinen Bunyadi, bu sorunun çözümünün, ülke kaynaklarının işsizlik ve fakirlikle mücadelede kullanılması olduğunu savundu.

Milletvekili Bunyadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın parasını çok pahalıya mal olan iç ve dış politikada harcamayalım. İran'ın yılda 60 milyar dolar yatırıma ihtiyacı var. Ulusal çıkarlar yönünden işsizliği ve fakirliği gidermek gibi öncelikli bir mesele varken, neden milli servetimizi ekonomik fayda sağlamayacağımız yerlerde kullanalım?"

Bunyadi, İran'da yaşanan sorunların sadece dış güçlere havale edilmemesi gerektiğine de dikkati çekerek, "Niçin sürekli savaş ve ambargo endişesi gibi olumsuz düşüncelerle yaşayalım? Hangi uluslararası komplo, ırmaklarımızı, barajlarımızı kuruttu ve çevre sorununa sebebiyet verdi? Hangi yabancı müdahale temiz havayı bize haram etti? Niçin dünyayla uyum bizim için bu kadar zorlaştı?" ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya geçen hafta açıklamalarda bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe, İran'ın defalarca Rusya'nın "çıkar siyasetinin oyuncağı" olduğunu söylemişti.

Ekonomik sorunların derinleştiği İran'da ülkenin resmi para birimi tümenin dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından esnaf, başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte kepenk kapatarak protestolar düzenledi.

Ülkede ekonomik sıkıntılar arttıkça Tahran yönetiminin Rusya'ya bağımlı dış politikası, Lübnan'daki Hizbullah örgütüne, Suriye, Irak ve Yemen'de askeri harcamalar yapmasına ülke içerisinden eleştiriler yükseliyor.