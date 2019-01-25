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İran'dan Rusya'ya S-300 suçlaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe:"Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde eleştirilmelidir"

25 Ocak 2019 Cuma 14:55
İran'dan Rusya'ya S-300 suçlaması

ANKARA (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırıları sırasında Rusya'nın S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Felahetpişe, İsrail ordusunun, hafta başında Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere düzenlediği hava saldırısıyla ilgili Moskova'yı suçladı.

Rusya'nın Suriye topraklarına konuşlandırdığı hava savunma sistemlerine işaret eden Felahetpişe, "Siyonist rejimin Suriye'ye saldırıları sırasında S-300 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan Rusya ciddi biçimde eleştirilmelidir. Rusların S-300 sistemleri faal olsaydı siyonist rejim Suriye topraklarına rahatlıkla saldıramazdı." dedi.

Felahetpişe, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının Moskova'nın koordinasyonunda gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

İsrail, pazartesi sabaha karşı Suriye topraklarındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı güçlere hava saldırısı düzenlemişti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu 4 Suriye askerinin öldüğünü, 6 askerin yaralandığını duyurmuştu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 12'si Devrim Muhafızları mensubu 21 kişinin öldüğünü bildirmişti.




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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:55
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