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İran'dan Pompeo'ya "balistik füze" cevabı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının aksine İran'ın balistik füze programını müzakere etmeyeceğini söyledi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
İran'dan Pompeo'ya "balistik füze" cevabı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının aksine İran'ın balistik füze programını müzakere etmeyeceğini belirtti.

Musevi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in balistik füze programıyla ilgili yaptığı açıklamanın müzakereye hazırlık anlamına gelmediğini ifade etti.

Balistik füze programını müzakere edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Zarif'in ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere sattığı geniş çaplı silah satışlarına dikkati çekerek "topu akıllıca ABD'nin sahasına attığını" söyleyen Musevi, "İran ve Dr. Zarif'in ülkenin füze kapasitesiyle ilgili konumu açıktır." ifadesini kullandı.

Zarif, dün Batı medyasına verdiği bir mülakatta, balistik füze programının da müzakere edilip edilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hazır olduğumuz konudan başlayalım, balistik füze konusunu tartışma ihtiyacı duyarsak ne yapabileceğimize bakalım ancak ABD füzeler hakkında konuşmak istiyorsa önce bölgedeki bazı ülkelere füze dahil çeşitli silahlar satmayı durdursun." cevabını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, "İranlılar ilk kez füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." açıklamasını yapmıştı.

İranlı yetkililer, bir çok kez balistik füze programının müzakere konusu edilmeyeceğini açıklamıştı.



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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
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