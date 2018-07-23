İran'dan Pompeo'nun açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakanlığın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun İran hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Kasımi, "Pompeo'nun ikiyüzlü ve ahmakça sözlerinin propaganda amacı taşıdığı belli. İran halkı birlik ve beraberlikleri sayesinde sizin perde arkasındaki tüm komplolarınızı boşa çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun açıklamalarını, "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak değerlendiren Kasımi, "Uluslararası anlaşmalara aykırı bu sözler ABD'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik attığı bir adımdır" ifadelerine yer verdi.