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İran'dan petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye tehdit

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri:"İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır. Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekanda verilecektir"

09 Temmuz 2019 Salı 09:19
İran'dan petrol tankerini alıkoyan İngiltere'ye tehdit

ANKARA (AA) - İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerine el koymasına karşılık vereceklerini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Bakıri, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerine el koymasını "düşmanca girişim" olarak niteledi.

Her türlü düşmanca girişime karşı koyacaklarını ifade eden Bakıri, "İran petrolünü taşıyan petrol tankerinin alıkonulması cevapsız kalmayacaktır. Bu aşağılayıcı eylemin cevabı uygun bir zaman ve mekanda verilecektir." dedi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, perşembe günü "Suriye'ye petrol taşıdığı" öne sürülen İran'a ait petrol tankerini alıkoymuştu. İran ise tankerin Suriye'ye petrol taşımadığını savunuyor.




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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:19
  1. İngiltere
  2. iran
  3. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

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