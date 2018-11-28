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İran'dan petrol piyasasına müdahale suçlaması

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, isim vermeden bazı ülkeleri Tahran'a darbe vurmak amacıyla petrol piyasasına müdahale etmekle suçladı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
İran'dan petrol piyasasına müdahale suçlaması

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Zengene, "Bazı ülkeler petrol piyasasına ve arzına müdahale ederek İran'a darbe vurmaya çalışıyor." dedi.

Petrol fiyatlarının seyri konusundaki sorular üzerine ise Zengene, fiyatlardaki düşüş beklentilerinin öngörülerden ibaret olduğunu ve petrol fiyatlarının arz-talep dengesiyle belirlendiğini söyledi.

Zengene, ABD'nin İran'ın petrol sektörünü hedef alan yaptırımlarının nasıl aşılacağına yönelik sorulara yanıt vermeyeceğini belirterek, "Yaptırımlar hakkında konuşmayacağım çünkü ABD bu konuşmaları kullanıyor." dedi.

Washington yönetimi, nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran ekonomisini hedef alan yaptırımları geri getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan'a İran'a yaptırımlar nedeniyle uluslararası petrol piyasasında doğan boşluğu kapatması çağrısında bulunuyor.

İran'ın OPEC Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili de daha önce Rusya ve Suudi Arabistan'ı petrol piyasasını dengeleme bahanesiyle İran'ın pazar payını ele geçirmeye çalışmakla suçlamıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:42
  1. ABD
  2. iran
  3. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene
  4. Suudi Arabistan
  5. yaptırımlar

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