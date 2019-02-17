İran'dan flaş açıklama: Savaş riski çok yüksek! İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ortadoğu'da güvenliğin sürdürülebilmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise " İsrail'le savaş riski çok yüksek" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, "İran, Ortadoğu'da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve İsrail, İranlıları bölmek istiyor" dedi. ABD'nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD ve İsrail'in baskısına boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu. "İsrail'le savaş riski çok yüksek" Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında yaptığı konuşmada "İsrail'le savaş riski çok yüksek" ifadelerini kullandı.

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