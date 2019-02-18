İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve BAE'ye terör suçlaması

ANKARA (AA) - İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, geçen hafta ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'nu hedef alan terör saldırısıyla ilgili Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) suçladı.

İran'ın Kum kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakıri, "Terörist gruplar İran'da güvensizlik ortamı oluşturmak için Pakistan'da, Suudi Arabistan ile BAE tarafından finanse edilen gizli ve yarı gizli eğitim merkezleri oluşturdu. Eğer BAE ve Suudi Arabistan'ın parası ve silahıyla Pakistan'da yuvalanan bir grup, yine saldırı düzenlerse bilmeliler ki milletimizin intikam ateşi onları yakacak." dedi.

Sistan-Beluçistan'daki saldırının ardından Pakistan'ın askeri ve sivil makamlarıyla iletişime geçtiklerini hatırlatan Bakıri, Pakistanlı yetkililerden ülkelerinde bulunan "terörist grupları" temizlemesini istedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, sınır güvenliği konusunda Pakistan'ın zayıf olduğunu öne süren Bakıri, ülkesinin Pakistan ile bin kilometrelik sınırı bulunduğuna işaret ederek sınır güvenliğinin kendileri için çok önemli bir konu olduğunu ifade etti.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat Çarşamba günü bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

Pakistan yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadığını duyurmuştu.