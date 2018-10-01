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İran'dan önemli açıklama: Devamı gelecek!

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısına ilişkin, "Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek." dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:48
İran'dan önemli açıklama: Devamı gelecek!

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da katıldığı bir programda, Devrim Muhafızları  Ordusu'nun Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine düzenlediği füze  saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın Ahvaz kentine yönelik saldırının ardından son bir haftada  "uygun cevap" için çeşitli adımlar attıklarını belirten Bakıri, istihbarat  çalışmaları neticesinde saldırganların İran karşıtı bir grupla irtibatlı  olmalarına rağmen DEAŞ tarafından Deyrizor'dan yönlendirildiklerini tespit  ettiklerini aktardı.
 
Füze saldırısının "başarıyla icra edildiğini" ve DEAŞ'ın birçok  komutanının öldürüldüğünü söyleyen Bakıri, "Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek.  Teröristler İran'ın intikam alacağını bilmelidir." ifadelerini kullandı.
 
İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) da bir-iki ülkeyi aşarak  hedefe ulaştıklarını kaydeden Bakıri, füzelerin ABD hakimiyetindeki DEAŞ  bölgelerini hedef aldığını bildirdi.
 
Bakıri, DEAŞ ile birlikte saldırıyı organize eden İran karşıtı grubun  liderlerinin Avrupa ülkelerinde olduğunu söyledi.
 
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, dün gece TSİ 01.30'da  Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yönelik saldırıda 6 orta  menzilli balistik füze atıldığı ve sonrasında 7 İHA saldırısının yapıldığı  belirtilmişti.
 
İran'ın batısındaki Kermanşah kentinden atılan füzelerin 750 kilometre  menzilli "Zülfikar" ve 800 kilometre menzilli "Kıyam" füzeleri olduğu  duyurulmuştu.
 
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22  Eylül'de, askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69  kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği  duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:48
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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