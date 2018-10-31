İran'ın Rusya üzerinden petrol satacağı iddiası yalanlandı

Bakanlar kurulu toplantısı sonrası basına konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, ülkesinin Rusya üzerinden petrol satışıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Zengene, Tahran Enerji Borsası'nda şu ana kadar 280 bin varil petrol satışının gerçekleştiğini kaydetti.

"Rusya gizli anlaşma yaptı"

Bazı kaynaklar, Rusya'nın İran'la ABD yaptırımlarını delmek için gizli anlaşma yaptığını ileri sürmüştü. Bu anlaşmaya göre, İran, petrolünü Hazar Denizi'ndeki Rus petrol rafinelerine nakledecek, ardından bu petrol uluslararası piyasaya Rus petrolü gibi satılacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti. ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.