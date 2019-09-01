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İran'dan nükleer anlaşmaya uymamada "3. Adım" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Eğer Avrupalılar perşembe gününe kadar gerekli adımları atmazlarsa, 7 Mayıs'ta belirttiğimiz gibi, 3'üncü aşamanın içeriğini bir mektupla ileteceğiz"

01 Eylül 2019 Pazar 17:18
İran'dan nükleer anlaşmaya uymamada "3. Adım" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında verdikleri sözleri yerine getirmemeleri durumunda, söz konusu anlaşmayla ilgili taahhütlerine riayet etmemeyle ilgili "3'üncü Adım"ın perşembe günü devreye gireceğini belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Zarif, "İran'ın Avrupalılarla görüşmeleri devam ediyor. Eğer Avrupalılar perşembe gününe kadar gerekli adımları atmazlar ise, 7 Mayıs'ta belirttiğimiz gibi, 3'üncü aşamanın içeriğini bir mektupla ileteceğiz." dedi.

"3'üncü Adım"ın ne olduğuna ve içeriğine dair açıklama yapmayan Zarif, Avrupalıların sözlerini yerine getirmeleri durumunda Tahran yönetiminin de nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getireceğini dile getirdi.

Zarif, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in Avrupa'nın verdiği sözlerin ilk adımı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 7 Temmuz'da bu konuda ilk aşamanın sona erdiğini, yine 60 gün sürecek 2'nci Adım'ın başladığını, bu aşamada nükleer faaliyetleri kapsamında anlaşmada taahhüt ettikleri uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceklerini ve söz konusu sürede ülkesinin beklentilerinin karşılanmaması durumunda "3'üncü Adım"ı atacaklarını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:18
  1. 3'üncü aşama
  2. Avrupa ülkeleri
  3. İran ​​​Dışişleri Bakanı Muhammed ​​Cevad Zarif
  4. nükleer anlaşma

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